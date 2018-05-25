Вчера вечером, 24 мая, в Одессе на улице Фонтанская дорога 72 бывший руководитель одесского Правого Сектора, националист-радикал Сергей Стерненко зарезал одного человека и ранил его товарища.

Экс-правосек заявил, что на него было совершено нападение по "политическим" причинам. В тоже время эта версия не подтверждается ни показаниями свидетелей, ни первыми выводами оперативников.

"Страна" выяснила подробности произошедшего вчера в Одессе.

Версия Стерненко: "на меня напали"

Драка с применением холодного оружия произошла вчера вечером в момент, когда Сергей Стерненко возвращался домой со своей девушкой. По словам националиста на него якобы неожиданно напало двое парней. И для самозащиты он воспользовался своим ножом и смертельно ранил одного из них, второй успел скрыться.

После драки Стерненко был вынужден обратиться за медицинской помощью – левая рука у него была порезана. По факту происшествия открыто уголовное производство. Интересно, что сам Стерненко утверждает, что это уже третье нападение на него за последние месяцы.

Первое нападение так и осталось "за кадром" правоохранительных органов – его ударил какой-то человек кулаком в лицо, когда он выходил из автомобиля. Второе произошло в начале мая 2018 года – националист получил ранение в шею из пневматического пистолета.

Сергей Стерненко. Фото - Facebook

Источник в полиции: "Стерненко догнал парня и два раза ударил его ножом"

В тоже время, источники "Страны" в полиции рисуют несколько иную картину произошедшего.

"Предварительно можем говорить о следующем: Сергей Стерненко возвращался со своей девушкой домой. За квартал до этого у него произошел словесный конфликт с двумя незнакомыми парнями. До драки не дошло. Перед домом парни его догнали и попытались вновь выяснить отношения. Парни вооружены не были. Стерненко вытащил нож и ударил им дважды сначала одного, затем другого парня. После этого парни бросились убегать – оба были серьезно ранены. Одному одесситу – 1988 года рождения, удалось убежать, несмотря на два полученных ранения в живот. Второму парню, который также получил два удара ножом – в руку и в грудь, убежать не удалось – Стерненко побежал его догонять и догнав, еще два раза ударил ножом. На этот раз уже в живот. От четырех ранений парень скончался. Предварительная информация говорит о том, что это чистое убийство, а не самооборона – парни вооружены не были. Погибший - по имени Иван, ранее служил в 25 десантной бригаде. Тот, кому удалось сбежать – уже рассказал о том, что они с погибшим товарищем ранее не знали Стерненко. То есть никакой идеологической или политической подоплеки в этом преступлении нет", - пояснил источник "Страны" в одесской полиции.

Также по его словам, ранение активиста в левую руку имеет резаный характер – нанесено оно поперек руки с близкой дистанции. Однако у нападавших не было оружия – откуда у активиста ранение на левой руке, сейчас разбирается следствие. Оперативники не исключают, что Стерненко мог ранить себя сам.

Пока уголовное производство открыто по 115 ст. УК – убийство.

Погибший и его товарищ – в статусе потерпевших.

Позывной "Берия". Кто такой Стерненко

Сергею Стерненко 23 года. Родился в селе Садовое, Одесской области.

Руководитель гражданской организации "Неравнодушные". В 2014 – 2017 годах был руководителем областного отделения Правого Сектора. В 2014–15 годах активно "люстрировал" чиновников – в мусорные баки. В том числе, избивал с товарищами Нестора Шуфрича.

В ПС имел позывной "Берия". Активно раскручивает себя в Интернете, в 2016 году окончил Одесский колледж экономики, права и отельно-ресторанного бизнеса по специальности правоведение. Работает юрисконсультом (по некоторым данным это фиктивная работа).

Продолжает обучение в Одесском университете.

На Стерненко открыто уголовное производство в 2015 году – похищение человека. Вышел под залог в 60 тысяч гривен.

Основная деятельность в Одессе последнего времени – срывает концерты неугодных или "нелояльных" артистов. В частности, сорвал концерт Константина Райкина в Одессе в 2017 году.

В 2017 году в отношении Стерненко открыто второе уголовное производство – по подозрению в организации массоваых беспорядков – речь идет о стычке с полицией у Летнего Театра в центре Одессы. Тогда пострадало несколько полицейских.