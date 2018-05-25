После нападения группы неизвестных в масках на болельщиков "Ливерпуля" в киевском ресторане полиция открыла уголовное производство. При этом инцидент квалифицируют как групповое хулиганство. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Правоохранители начали уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Следователи выясняют обстоятельства инцидента, а оперативники устанавливают всех участников конфликта", - говорится в сообщении.

Правоохранители напомнили, что драка произошла 24 мая, около 23:00. Двоих задержанных доставили в Голосеевское управление полиции.

В рамках уголовного производства будут установлены все обстоятельства конфликта. Правоохранители разыскивают других участников драки, чтобы предоставить их действиям правовую оценку.

Напомним, после нападения на болельщиков "Ливерпуля" полиция составила два админпротокола на нападавших.

Ранее "Страна" писала о том, что около тысячи болельщиков "Ливерпуля" не могут добраться на финал Лиги чемпионов из-за отмены рейсов Борисполем.