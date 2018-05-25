В стационарном лечении не нуждается никто из британских подданых, болельщиков Ливерпуля, на которых напала в центре Киева, группа неизвестных в масках.

Об этом сообщила посол Великобритании в Украине Джудит Гоф в Тwitter.

"Что касается инцидента прошлой ночью с болельщиками Ливерпуля в Киеве. Мы были в контакте с властями, двое местных жителей были задержаны, и никто из фанатов не нуждался в стационарном лечении. Мы готовы предоставить консульскую помощь в случае необходимости", - написала посол.

Фото: twitter.com/judithgoughfco

Ранее "Страна" сообщала, что в центре Киева жестоко избили болельщиков Ливерпуля и разгромили ресторан, где они обедали. Вечером 24 мая в одном из ресторанов Киева неподалеку от стадиона НСК "Олимпийский" произошел конфликт и драка при участи групп молодых людей и иностранных болельщиков футбольного клуба "Ливерпуль".

Группа из 20 хулиганов в масках атаковала британских болельщиков, которые находились в заведении. Болельщики Ливерпуля получили порезы и раны головы и шеи.

В полиции Киева сообщили, что в результате драки двое иностранцев получили телесные повреждения, однако от написания заявлений категорически отказались.

Также правоохранители задержали двух человек, которые участвовали в драке. В настоящее время на них составили административные протоколы по ст.173 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Также около тысячи болельщиков "Ливерпуля" не могут добраться на финал Лиги чемпионов из-за отмены рейсов Борисполем.