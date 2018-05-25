Футболистов Реала и Ливерпуля, участников финального матча Лиги чемпионов УЕФА, которые прибыли в Киев 24 мая вечером, встречали украинские пограничники, лица которых были раскрашены в цвета флагов двух команд-финалистов.

На оформление каждого прибывшего уходило не более 10 секунд. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Фото: dpsu.gov.ua

Прибывшую из Испании команду Реал пограничники оформили в авиационном пункте пропуска "Борисполь", а команду Ливерпуль из Англии - в "Жулянах".

Пограничный контроль обеих команд осуществлялся на приоритетной основе. У трапов самолетов финалистов уже встречали пограничники, которые имели заранее заявленные списки. Это значительно ускорило процедуру пограничного контроля и сэкономило время.

Также пограничники уже начали встречать болельщиков футбольного праздника, которых ожидается не менее 30 тысяч человек.

Полиция ожидает, что большинство футбольных болельщиков начнет прибывать в Киев сегодня 25 мая.

Ранее "Страна" писала о том, что в центре Киева жестоко избили болельщиков Ливерпуля и разгромили ресторан, где они обедали.

Также мы сообщали, что Зидан назвал состав Реала на финал Лиги чемпионов в Киеве.