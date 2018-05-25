Подозреваемый в убийстве депутата Черкасского областного совета от "Батькивщины" Сергея Гуры задержан полицией и сейчас находится в больнице под круглосуточным вооруженным конвоем.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Также партия ВО "Батькивщина" требует от правоохранителей тщательно расследовать убийство Сергея Гуры, произошедшего вечером 24 мая.

Об этом говорится в заявлении партии, опубликованном на ее официальном сайте в пятницу.

"В "Батькивщине" потрясены новостью из Черкасс. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего однопартийца. В то же время мы обращаемся к правоохранителям с требованием тщательного и объективного расследования убийства депутата", - говорится в заявлении партии.

В "Батькивщине" выражают обеспокоенность участившимися случаями убийств и нападений на местных депутатов в последние годы и отмечают, что "профессия политика в современной Украине становится смертельно опасной".

"Государство не выполняет функцию гаранта безопасности ни для депутатов, ни для всех украинцев. Такого не может быть в стране, которая стремится жить по европейским стандартам", - заявляют в партии.

Ранее "Страна" сообщала, что вечером 24 мая, в Черкассах произошла стрельба в офисе общественной организации ВО "Черкащани", в ходе которой погиб депутат областного совета Сергей Гура, еще один человек получил ранение и был госпитализирован. По предварительным данным полиции, нападавший работал в ВО "Черкащани" водителем.

Также "кукушонок вернулся к кукушке". Почему Тимошенко и Ляшко зарыли топор войны.