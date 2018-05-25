Ровно четыре года назад, 25 мая 2014 года, украинцы в один тур избрали Петра Порошенко своим президентом. Правда, не все.

Донбасс и Крым в голосовании практически не участвовали. На востоке под контролем сепаратистов еще был Славянск и Мариуполь, а в уже самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" прошел референдум об отделении от Украины.

Крым, само собой, тогда уже де-факто вошел в состав России. Таким образом в украинских выборах не участвовали шесть миллионов избирателей - именно такова разница между явкой в 2014 и в 2010 году, когда избирали Януковича.

Но и оставшийся массив украинцев хотел того же, что и жители отрезанного от Донбасса: окончания войны. Причем скорейшего (если верить опросам, это их главное желание и сейчас).

Будущий президент Порошенко не скупился на такие обещания. Но результат получился обратным: эскалация насилия и десятки тысяч жертв.

Такая судьба в общем-то настигла и остальные значимые предвыборные гарантии будущего гаранта. "Страна" вспомнила ТОП-10 невыполненных обещаний Петра Порошенко.

1. "АТО будет длиться считанные часы"

Это главное обещание Порошенко, которое столь откровенно и трагически не сбылось.

28 мая 2014 года будущий президент заявил: "Антитеррористическая операция не может и не будет продолжаться два-три месяца. Она должна и будет длиться часы… Уже в скором времени мы увидим эффективность антитеррористической операции".

В итоге АТО официально завершилась практически к четвертой годовщине президентства Порошенко - 29 апреля 2018 года.

Но это формально. Фактически - война продолжается. Сторонники действующего президента перекладывают вину за это на Россию, которая атаковала Украину на Донбассе, и Киеву ничего не остается, кроме как обороняться.

С другой стороны, Порошенко никто не тянул за язык обещать окончание войны в тот момент, когда она только разгоралась. Донецк, Луганск и большинство населенных пунктов этих областей удерживались сепаратистами, в дело уже бросили армию, которая формально не имела права вообще участвовать в АТО.

А ровно через неделю после выборов - 2 июня - авиация, по данным ОБСЕ, нанесла ракетный удар по зданию Луганской областной администрации и по соседнему скверу, где погибли восемь прохожих.

После такой демонстрации силы конфликт разгорелся еще сильнее. Что не совсем укладывается в логику обороны и окончания войны "в считанные часы".

2. "1000 гривен в день"

Второе самое известное - и по сей день невыполненное - обещание президента: платить участникам АТО по тысяче гривень в день.

Он озвучил это обещание за три дня до выборов, будучи в Одессе. Кстати, в отличие от себя нынешнего, Порошенко-кандидат общается с избирателями этого русскоязычного города на их родном языке.

"Солдат, который воюет в бою - там срочников не будет, будут добровольцы - получать он будет тысячу гривень в день!", - говорил будущий президент, рубя ладонью воздух.

На деле, до 2017 года солдаты на первой линии зоны АТО не получали и десяти тысяч в месяц - и только в августе Порошенко распорядился довести цифру до этого уровня. А в январе 2018 года он заявил, что на линии фронта "никто меньше 17 000 грн не получает".

Но все равно - это почти вдвое меньше того, что обещал гарант четыре года назад. Да и курс гривни в 2014 году был 11 за доллар. А значит при курсе в 26, как сейчас, нынешние зарплаты атошников выглядят еще скромнее, чем "1000 в день" образца 2014 года.

3. Продажа Roshen

11 июля 2014 года - через полтора месяца после избрания - президент заявил, что дал команду нанять инвестиционного консультанта, который начнет предпродажную подготовку бизнес-империи Порошенко.

"Мы начинаем с сегодняшнего дня интенсивную подготовку продажи главного моего актива", - заявил президент на брифинге в своем штабе.

Он уточнил, что будет требовать от каждого члена своей команды избавиться от бизнеса и посвятить себя служению народу.

Но близился конец года, а "главный актив" так и не был продан. Тогда глава государства, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что вместо продажи передал Roshen в управление банку Ротшильдов - так называемый "слепой траст".

"Я не открою вам тайну, если скажу, что в условиях войны инвестиции в страну не заходят", - объяснил гарант смену курса.

Однако в случаях, которые не касались его бизнеса, Петр Порошенко часто отмечал интерес инвесторов к Украине, а по ряду отраслей (например, в IT-секторе) - даже заявил о трехкратном росте вложений. В марте же Порошенко привел данные о том, что капитальные инвестиции в Украину за 2017 год выросли на 21%, а в в 2016 году - на 18%.

И странно, что возвращающиеся в страну инвесторы так и не заметили динамично растущего бизнеса президента. Хотя этот рост виден невооруженным глазом: от всё новых брендовых магазинов компании до официальных 10% роста продаж за 2017 год.

Несмотря на "слепой траст", бизнесом продолжают управлять все топ-менеджеры Порошенко. А осенью "Рошен" открывает новую фабрику в Борисполе. Да и старый завод - в российском Липецке, как выяснила "Страна", продолжает платить налоги в бюджет Российской Федерации.

Почему столь лакомым куском украинского бизнеса не интересуются инвесторы - вопрос почти необъяснимый. Но факт остается фактом - обещал и не продал.

4. Обещал не открывать уголовных дел на журналистов. Но открыл

Расшаркивания перед СМИ и принципами свободы слова со стороны Петра Порошенко - это отдельная история.

Прямо в день выборов будущий президент пообещал в эфире украинских каналов не заводить уголовных дел против средств массовой информации. Правда, сделал он это крайне своеобразно.

"Можем ли мы, украинские журналисты, надеяться, что в ближайшие пять лет вашего президентства не будет уголовных дел против СМИ?", - спросила Порошенко на пресс-конференции журналистка Соня Кошкина.

"Нет!", - ответил ей Порошенко с обворожительной улыбкой на лице. Позже будущий президент объяснил, что он пошутил. И сказал пространную речь о том, как он будет защищать свободу слова в Украине.

Однако реальность оказалась иной. Президентство Петра Порошенко стало рекордным для Украины по преследованиям журналистов и целых редакций.

Против одной только "Страны" и ее главного редактора Игоря Гужвы сфабриковано пять уголовных дел. В офисе нашей интернет-газеты за прошлое лето прошло два обыска. А за репортаж о возвращении в Украину Михаила Саакашвили заместитель главного редактора Светлана Крюкова попала на "Миротворец".

Преследование "Страны" попало в отчеты ООН, ОБСЕ, "Репортеров без границ" и других международных организаций. А главный редактор издания Игорь Гужва вынужден был покинуть Украину.

Не лучше обстоят дела и с другими СМИ. Редакцию холдинга "Вести" после "масок-шоу" выселили из их офиса. По политическим статьям регулярно судят журналистов. Имена Руслана Коцабы, Василия Муравицкого, Дмитрия Васильца, Кирилла Вышинского не сходят с отчетов правозащитных организаций.

Отдельного внимания заслуживает деятельность праворадикальных организаций, которые "кошмарят" неугодные властям СМИ. На их счет относят поджог телеканала "Интер", блокаду NewsOne и регулярные атаки на те же "Вести".

Тут еще важно понимать, что именно президент в конечном счете отвечает в стране за уголовные преследования кого бы то ни было. Ведь именно по его квоте назначается генеральный прокурор. При этом Национальный союз журналистов Украины фиксирует полное игнорирование нападений на журналистов - они просто не расследуются.

Похоже, в шутке Порошенко таки была доля шутки. А, может, он и вовсе не шутил с Соней Кошкиной, когда ответил "Нет" на ее вопрос.

5. "Доллар будет по 10"

"Мы вернем курс. Доллар должен быть не выше десяти", - так заявил Петр Порошенко в эфире одного из телеканалов в апреле 2014 года - то есть, в разгар своей предвыборной кампании.

Уже тогда доллар колебался в пределах 13 и 14 гривень - на марше была аннексия Крыма, и экономическая ситуация в стране была на грани коллапса. Ближе к дате выборов гривня укрепилась до 11-12 за доллар.

Но потом начался обвал курса, за который ответственность несет также президент. Ведь главой Национального банка стала его соратница Валерия Гонтарева, которая возглавляла НБУ фактически до 2018 года.

При ней гривня падала до астрономических значений - например, до 33 грн за доллар в пиковые моменты. В целом курс национальной валюты при Порошенко обвалился в два с половиной раза.

6. "Все офшоры - перекрыть"

Любопытным пунктом программы Петра Порошенко стало перекрытие офшоров. Это было записано официально: "Сократить количество налогов, ставки - уменьшить, а все офшоры - перекрыть".

После этого в 2017 году случился громкий скандал с "райскими бумагами". В мировую прессу просочились сотни документов офшорного регистратора из Панамы. В частности, стало известно, что через него открывал компанию и Петр Порошенко. Причем - уже будучи украинским президентом.

Это произошло в августе 2014 года, когда украинская армия терпела поражение под Иловайском.

В письмах юристов Порошенко, которые попали в прессу, говорилось, что компанию их клиент хочет открыть, чтобы вывести продукцию "Рошен" на мировые рынки. Отметим, что открытие для этого офшорной компании нужно лишь в одном случае - если очень хочется уйти от налогов в родной стране. Или, например, сохранить свой бизнес на случай потери власти - путем перевода его в международную юрисдикцию.

Вот, как пишут об этом юристы президента:

"Дело чрезвычайно деликатное. Имя клиента - Петр Порошенко. Мы работаем над реструктуризацией его кондитерского бизнеса. Для получения доступа к международным рынкам, мы собираемся построить новую холдинговую компанию группы в Люксембурге. Под ним будет голландский суб-холдинг, который будет обладать всеми оперирующими компаниями. С налоговыми целями над люксембургской компанией будет кипрская фирма. Она будет обладать оффшорной компанией - мы предпочитаем БВО, но Остров Мэн также может подойти... она будет владеть акциями и получать дивиденды", - сказано в письме на имя офшорного регистратора Appleby.

После ошарашенного молчания на Банковой заговорили. Президент признал, что его люди создавали офшорную компанию в разгар боев на Донбассе. Однако, по словам Порошенко, это было требованием передачи кондитерского бизнеса в ротшильдовский "слепой траст" - мол, Ротшильды не работают с фирмами в украинской юрисдикции.

Кто говорит правду - доподлинно неизвестно. Но факт использования офшоров президентом, который призывал их "перекрыть" - налицо.

7. Открытие партийных списков

Провести первые после Майдана парламентские выборы по открытым партийным спискам черным по белому записано в программе президента.

"Приложу все усилия в рамках своих конституционных полномочий, чтобы до конца 2014 года состоялись досрочные парламентские выборы исключительно на пропорциональной основе по открытым спискам", - заявил Порошенко.

Голосование по открытым спискам означает, что "владельцам" политических партий будет сложнее формировать их по своему усмотрению - ведь избиратель голосует не только за партии, но и за персоналии, которые пройдут в парламент.

Закрытые списки избавляют партийных боссов от этой "головной боли" и позволяют проводить в Раду любую группу поддержки - от водителей и массажистов до секретарш и охранников.

Вопреки пожеланиям президента, выборы-2014 прошли по закрытым спискам и по мажоритарке. Благодаря чему в парламент попало немало экзотических личностей.

Впрочем, тут не до конца вина именно Петра Порошенко. Он, как бенефициар крупной парламентской фракции, здесь всего лишь один из многих интересантов того, чтобы формировать списки без оглядки на избирателей. Такая ситуация устраивает в принципе всех системных игроков украинского политикума.

На словах президент и до сих пор - сторонник открытых списков. Депутаты его фракции даже подали этот законопроект в парламент. Но когда встает вопрос, почему этот закон до сих пор не принят, глава страны кивает на депутатов.

8. "Статус-кво" для русского языка

Глядя на сегодняшнего Порошенко-украинизатора тяжело поверить, что четыре года назад он вдохновенно цитировал статью 10 Констиуции Украины и упоминал русский язык.

Будущий президент в своей предвыборной программе четко и ясно пообещал не сужать область применения русского языка (и, как мы уже рассказывали - говорил на этом языке во время предвыборной кампании).

"Буду руководствоваться статьей 10 Конституции, которая определяет украинский язык как государственный, но особенно подчеркивает права русского языка и гарантирует свободное развитие всех языков. Считаю целесообразным в целях обеспечения единства украинского политической нации сохранить существующий статус-кво в языковом вопросе", - говорится в документе.

На деле повальная украининзация стала одной из главных реформ Порошенко. За время его президентства были введены языковые квоты на радио и ТВ, принят закон о повальной украинизации образования и готовится закон о языке сферы услуг, который вводит такое новшество как "языковую полицию" - она будет штрафовать продавцов и официантов за обращение к клиенту по-русски.

При этом, как выяснила "Страна" в магазинах самого Порошенко с клиентами говорт по-русски.

Кроме того, Конституционный суд недавно отменил языковой закон Колесниченко-Кивалова, который позволял на местах пользоваться региональными языками. Порошенко поприветствовал этот шаг и пообещал более "украинизаторский" закон вместо него.

9. "Найти приемлемые способы сотрудничества с Россией"

В программе Петра Алексеевича было зафиксировано движение в сторону Европы. Тем не менее он обязался - несмотря на уже состоявшуюся аннексию Крыма и события на Донбассе - найти "приемлемые способы сотрудничества с Россией".

"Использую в полной мере весь свой дипломатический талант и политический опыт, чтобы обеспечить деэскалацию конфликта, избежать войны и сохранить мир, найти приемлемые способы сотрудничества с Россией, прежде всего экономические - но с учетом необратимости нашего европейского выбора и территориальной целостности Украины", - говорится в программе Порошенко.

На деле президент обрушил на РФ вал экономических санкций, закрыл авиасообщение с Россией и заблокировал российские соцсети. А его фирменным рефреном стала фраза "Остаточне прощавай Російській Імперії".

Финальным аккордом стало подписание закона о признании России оккупантом.

Разумеется, многие в Украине не стали бы корить гаранта за неисполнение этого обещания. Но зачем было его давать, зная, что жесткий конфликт с Россией уже начат?

Видимо, и пассажи о России, и о русском языке были реверансом в сторону восточно-украинского и южного электората - который после победы был по "доброй традиции" забыт.

10. Сделать Житомир столицей украинского космоса

Были у гаранта и менее серьезные - но от этого не менее провальные обещания.

В ходе предвыборной гонки Петр Порошенко приехал в Житомир. Он назвал родину великого конструктора Сергея Королева "столицей украинского космоса" и пообещал вернуть туда "лучшие мировые технологии".

"Тут, в Житомире, мы возродим украинский космос!", - заявил Петр Алексеевич.

Смотреть с 50-й секунды

Насколько нам известно, за последние четыре года Житомир так и не стал столицей украинского космоса. Впрочем, у города остался еще год, чтобы дождаться появления лучших мировых технологий.