Полиция Канады разыскивает двух мужчин, которых подозревают в подрыве самодельной бомбы в городе Мисиссога. Об этом сообщается в микроблоге полиции района Пил в Тwitter.

Полицейские описали внешность и одежду подозреваемых, разместили их изображение, сделанное камерой видеонаблюдения, а также попросили граждан помочь в поиске мужчин.

"Двое подозреваемых привели в действие самодельное взрывное устройство. Сразу после инцидента они скрылись с места происшествия", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в провинции Онтарио в Канаде 15 человек получили ранения в результате взрыва в ресторане Bombay Bhel, трое из пострадавших находятся в критическом состоянии.

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