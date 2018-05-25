Киевлянке подожгли автомобиль из-за жалобы в суд на незаконную деятельность объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД).

Об этом сообщает 24 канал.

Владелица авто Оксана Пархоменко утверждает, что ее автомобиль подожгли. Говорит, на колесе нашли тряпку, которую скорее всего пропитали горючим. Подозревает, что это была месть. Ведь не так давно вместе с соседями она подала иск в суд на ОСМД, которое жильцы считают фиктивным.

Фото: 24 канал



Также несколько дней назад всем жителям пришли письма со списком активистов, и предупреждением, если что-то случится с домом - виноваты только они.

О том, что у них уже есть ОСМД - жильцы узнали случайно, когда сами решили его создать. Самопровозглашенное объединение все дела передало частной организации. Люди говорят, были бы и не против такой схемы, если бы все слаженно работало.

Ранее "Страна" сообщала о "масштабной коррупции в органах МВД". Пожар на штрафплощадке в Киеве, где сгорело 54 авто, обсуждают в соцсетях.

Также в столице у здания "Киевавтодора" неизвестные сожгли Mitsubishi.