Сегодня, 25 мая в Мариинском дворце в центре Киева пройдет заседание Национального инвестиционного совета.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"В пятницу, 25 мая, в 11:00 состоится заседание Национального инвестиционного совета", - сообщили в пресс-службе.

До этого заместитель главы Администрации президента Украины Дмитрий Шимкив сообщил, что это будет первое заседание Национального инвестиционного совета при президенте Украины.

По его словам, заседание в Мариинском дворце состоится при участии Президента Украины, премьер-министра, членов правительства и других.

Меры безопасности вблизи места проведения мероприятия уже усиливают, пишет УНН. В частности, установили дополнительные заграждения, также прибыли дополнительные силы правоохранителей.

Фото: unn.com.ua

Ранее "Страна" сообщала, что Порошенко предлагает бизнесу обсудить замену налога на прибыль налогом на выведенный капитал.

Также Украина получит от Европейского инвестбанка кредит на €211 миллионов.