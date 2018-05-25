Сегодня Порошенко проведет инвестиционный совет. Охрана Мариинского дворца усилена. Фото
Сегодня, 25 мая в Мариинском дворце в центре Киева пройдет заседание Национального инвестиционного совета.
Об этом сообщает пресс-служба президента.
"В пятницу, 25 мая, в 11:00 состоится заседание Национального инвестиционного совета", - сообщили в пресс-службе.
До этого заместитель главы Администрации президента Украины Дмитрий Шимкив сообщил, что это будет первое заседание Национального инвестиционного совета при президенте Украины.
По его словам, заседание в Мариинском дворце состоится при участии Президента Украины, премьер-министра, членов правительства и других.
Меры безопасности вблизи места проведения мероприятия уже усиливают, пишет УНН. В частности, установили дополнительные заграждения, также прибыли дополнительные силы правоохранителей.
Фото: unn.com.ua
Ранее "Страна" сообщала, что Порошенко предлагает бизнесу обсудить замену налога на прибыль налогом на выведенный капитал.
Также Украина получит от Европейского инвестбанка кредит на €211 миллионов.