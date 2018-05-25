В Киевской и Тернопольской областях Украины специалисты выявили очередные случаи африканской чумы свиней (АЧС).

Об этом сообщает Госпродпотребслужба.

Отмечается, что АЧС в Тернопольской области была зарегистрирована в личном подсобном хозяйстве в селе Белокриница Зборовского района.

"Кроме того, согласно информации Главного управления Госпродпотребслужбы в Киевской области в траншее на обочине дороги микрорайона Полек г. Обухова, найден труп домашней свиньи", - рассказали в Госпродпотребслужбе.

Диагноз АЧС подтвержден лабораторными исследованиями.

"В очагах заболевания принимают меры по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС", - добавили в Госпродпотребслужбе.

Ранее "Страна" сообщала, что в ЕС запрещают ввозить мясо, молоко и другие продукты из "третьих стран".

Также новые вспышки АЧС зафиксированы в ряде областей Украины.