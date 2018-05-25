В Украине пролжают гибнуть молодые люди, в попытке сделать яркий кадр для селфи. Очередная такая трагедия произошла во Львовской области, в городе Стрый. Здесь, вчера вечером, 24 мая делая селфи, погиб молодой парень.

Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА.

"Трагедия произошла в 22:30 во время проведения селфи, семнадцатилетний парень упал с крыши одного из магазинов в центре города. От полученных травм он скончался в карете скорой медицинской помощи. Обстоятельства происшествия выясняются", - утчонили в департаменте по вопросам гражданского защиты ЛОГА.

Ранее "Страна" сообщала, что парень умер в больнице после смертельного селфи на железной дороге.

Также мы рассказывали, что в Одессе парень залез на крышу вагона для селфи и получил 50% ожогов.