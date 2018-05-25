В Украине в пятницу, 25 мая на большей части территории страны будет солнечно и по-летнему жарко. В восточных областях и на западе страны ожидаются грозовые дожди.

Об этом сообщает Укргидромецентр.

В центральных областях - без осадков. Температура днем от +23 до +25 градусов, ночью - от +13 до +15 градусов тепла.

На севере Украины синоптики также осадков не прогнозируют. Температура днем от +23 до +25 градусов, ночью - от +13 до +14 градусов тепла.

В городах восточной Украины ожидаются дожди с грозами. Температура днем от +23 до +25 градусов, ночью - от +14 до +16 градусов тепла.

В южных областях будет тепло и сухо. Температура днем от +27 до +29 градусов, ночью - от +15 до +17 градусов тепла.

В западных областях синоптики прогнозируют дождливую погоду. Днем температура воздуха здесь будет колебаться от +22 до +24 градусов и от +12 до +14 градусов ночью.

В пятницу, 25 мая в Киеве также ожидается солнечная погода, температура воздуха составит от +24 до +26 днем, и от +13 до +15 ночью. Ветер северо-восточного направления 5-10 м/с.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что синоптик показала карту дождей над всей Украиной и Киевом.

Также синоптики предупреждают, что финал женской Лиги Чемпионов в Киеве может испортить гроза.