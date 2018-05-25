В канадском городе Мисиссога (провинция Онтарио - Прим.Ред.) в ресторане индийской кухни Bombay Bhel прогремел мощный взрыв. По меньшей мере 15 человек получили серьезные ранения после взрыва, трое из них находятся в госпитале в критическом состоянии.

Об этом передает телесеть Global News.

Медики отметили, что лишь у некоторых из пострадавших ранения не представляют угрозу для жизни.

Само здание, в котором находится ресторан, осталось целым, но на месте происшествия много разбитого стекла.

В данный момент полиция устанавливает, что могло стать причиной взрыва.

Ранее "Страна" сообщала, что стали известны фамилии раненых и погибшего от взрыва автобуса в Дебальцево.

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