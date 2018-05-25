Вчера, 24 мая в центре Киева, на улице Большая Васильковская, группа неизвестных устроила побоище в ресторане Rooster и избила болельщиков Ливерпуля, которые прилетели в Киев на финал Лиги чемпионов.

В полиции заявили, что после драки составили административные протоколы в отношении двух участников нападения на фанов английского футбольного клуба.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

"Правоохранители задержали двух человек, которые участвовали в драке, и в управление полиции доставили двух пострадавших иностранцев. Во время общения задержанные отказались давать какие-либо объяснения по поводу случившегося, ссылаясь на нормы статьи 63 Конституции Украины, а пострадавшие - отказались от написания заявлений", - рассказал начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин.

На данный момент в отношении двух задержанных составили административные протоколы по ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях (мелкое хулиганство).

Материалы о драке зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Голосеевского управления полиции. После проведения первоочередной проверки будет определена правовая квалификация инцидента.

Ранее "Страна" сообщала, что на городском пляже Киева пенсионерки с палками набросились на молодежь, которая выпивала и курила.