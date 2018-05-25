Шведский риксдаг (парламент) принял закон, который обязывает получать однозначное согласие на секс. Без такого согласия половой акт будет считаться изнасилованием.

Об этом передает Associated Press.

Закон требует получения явного вербального или физического согласия и призван изменить характер преследования сексуальных преступлений в стране. Швеция станет 10 страной в Европе, которая признает секс без согласия изнасилованием.

"Современное законодательство основано на современных отношениях. Всегда нужно убеждаться в том, что человек, с которым вы собирается вступить в интимную связь, соглашается на участие добровольно. Эта идея должна прочно закрепиться в умах мужчин и мальчиков Швеции", - объяснил Морган Юханссон, министр юстиции и миграции Швеции.

Начиная с 1 июля, когда закон вступит в силу, обвинителям будет достаточно доказать, что явное согласие не было получено. Согласно предыдущему закону, прокуроры обязаны были найти признаки применения насилия, принуждения к сексу или уязвимого положения жертвы.

В правительстве Швеции пояснили, что поправки оказались необходимы на фоне недавних кампаний против домогательств и сексуального насилия. Однако критики закона считают, что он не приведет к большему количеству осуждений.

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