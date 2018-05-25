Вчера, 24 мая, в Одессе произошла трагедия. На ул. Сегедской неизвестные напали на бывшего главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко. В ходе драки нападавший был убит.

Как выяснилось, погибший служил в 25-й аэромобильной бригаде ВСУ. Об этом "Таймеру" сообщили источники в правоохранительных органах.

Также по состоянию на 03:00 25 мая правоохранителям не удалось обнаружить нож или другое оружие, с помощью которого нападавшие якобы атаковали Стерненко. Иными словами, погибший, по всей видимости, мог быть не вооружен.

Источники также уточняют, что опрос свидетелей и результаты осмотра места происшествия указывают на то, что события якобы развивались не совсем так, как рассказывает активист.

Напомним, по словам Стерненко, он возвращался домой вместе с подругой, когда на них напали двое мужчин. Защищаясь, Стерненко достал нож и сумел отогнать нападавших, хотя и сам получил ранение в левую руку. После этого он бросился в погоню за одним из нападавших, который вскоре скончался от полученных в драке со Стерненко ранений на месте событий.

Ранее "Страна" сообщала, что в Одессе неизвестный стрелял в экс-активиста "Правого сектора" Стерненко.