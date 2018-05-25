На пляже в Оболонском районе столицы произошло необычное ЧП. Здесь вспыхнул конфликт между несколькими пожилыми женщинами и молодыми девушками, которые распивали спиртное.

Видео инцидента опубликовал на своей странице в Facebook Антон Ковалишин.

Видео: facebook.com/kovalishin.anton

Причиной конфликта, по всей видимости послужило то, что девушки курили и распивали спиртное на пляже. Это не понравилось нескольким отдыхавшим пенсионеркам. Одна из них подошла к подросткам и несколько раз ударила их палкой со словами: "на пляже не курят".

Затем к женщине присоединились еще две единомышленницы. Они несколько раз оскорбили девушек, пытаясь выгнать их с пляжа, при этом женщина с палкой продолжала бить подростков своим оружием. Одна из девушек не выдержала и сначала пригрозила вызвать полицию, а затем облила обидчицу алкоголем из бутылки. Та в ответ снова набросилась на девушку с палкой, обзывая "проституткой" и "алкоголичкой".

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