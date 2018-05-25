Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о "Бюджете США на 2019 на нужды национальной обороны".

Сумма, которую предлагается выделить для предоставления военной помощи Украине, в том числе и на летальные виды вооружений, определена в объеме $250 миллионов, что на 100 миллионов больше, чем Палатой представителей предлагалось выделить в текущем, 2018, бюджетном году.

Об этом сообщает посольство Украины в США в своем Facebook.

Принятый документ включает в себя основные положения проекта "Закона о сотрудничестве с Украиной по вопросам кибербезопасности", который, в частности, предусматривает помощь Украине в усилении собственных возможностей по защите от кибератак, обеспечение безопасности компьютерных сетей органов государственной власти, уменьшение зависимости от российских информационных и коммуникационных технологий, содействие в участии в программах обмена информацией.

В законопроекте подтверждается приверженность США Хартии о стратегическом партнерстве между Украиной и США, Будапештскому меморандуму о гарантиях безопасности, поддержке сотрудничества нашего государства с НАТО.

Проект закона о "Бюджете США на 2019 на нужды национальной обороны" должен быть согласован с Сенатом, и повторно проголосован обеими палатами Конгресса перед подачей на подпись президенту США.

Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa

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