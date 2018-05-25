Спецпредставитель Госдепартамента по делам Украины Курт Волкер, который ранее назвал ситуацию на Донбассе горячей войной, заявил, что миротворцы ООН должны заменить российские войска на Донбассе.

Об этом он сказал во время телефонного пресс-брифинга для журналистов, организованного из Брюсселя, передает УНИАН.

"Я думаю, что наиболее важное сообщение для Путина - что европейцы хотят видеть мир в Украине, они хотят видеть, что территория Украины восстановлена, они хотят видеть внедрение Минских соглашений. И это все в руках России. Нам нужно, чтобы Россия воплотила это в жизни", - сказал Волкер.

Он также отметил, что решение по изменению поведения России зависит от Путина.

"И это важно для президента Путина тоже. Если он хочет восстановить прочные отношения с Европой, и если он хочет отмены санкций, введенных из-за боевых действий на востоке Украины, он должен действовать, чтобы урегулировать конфликт", - заявил Волкер.

При этом он подчеркнул, что в Европе наблюдается значительный уровень поддержки по размещению миротворческих сил под эгидой ООН.

"И если президент Путин серьезно согласится на такую ​​силу, не просто в защиту наблюдателей на линии разграничения, но в настоящую миротворческую силу - я думаю, что мы сможем увидеть определенный значительный прогресс. Я думаю, что это главное сообщение для президента Путина", - подчеркнул Волкер.

При этом он сказал, что не имеет никакой официальной информации от Кремля о том, покидает или остается на посту представителя России по ситуации в Украине помощник президента России Владислав Сурков. "Россия должна принять основополагающее решение, чтобы установить мир на востоке Украины. Забрать свои войска и позволить, чтобы миротворческая сила с мандатом ООН заменила их. Я думаю, это является лучшим ожиданиям, которое мы имеем. Поэтому мы будем делать все возможное, чтобы сохранять каналы и диалог открытым. Мы хотим это урегулировать ", - сказал Волкер.