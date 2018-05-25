Курс НБУ на 25 мая. Доллар дорожает, евро дешевеет
В пятницу, 25 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам. Доллар США подорожал на 3 копейки, евро сбросил в цене сразу 13 копеек, а рубль практически стоит на месте.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
Доллар подорожал до 26,10 грн.
Евро потерял тринадцать копеек и снизился до 30,61 гривен
Российский рубль сегодня идет по 0,425.
Ранее "Страна" сообщала, что в НБУ просят депутатов принять законы под кредиты МВФ до летних каникул.
Также мы рассказывали, что в Нацбанке заявили о новых планах сотрудничества с МВФ. По мнению НБУ объем поддержки Украины со стороны МВФ может составить $5,5 млрд.
Подписывайся на Страну в Twitter. Узнавай первым самые важные и интересные новости!