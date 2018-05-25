Защитник донецкого Шахтера, Ярослав Ракицкий, не примет участия в товарищеских матчах сборной Украины против Марокко и Албании. Вчера, 24 мая, на тренировке у него обострилась травма коленного состава и он не смог закончить занятия. Игрок Шахтера вынужден был покинуть расположение сборной для медобследования в клубе.

Об этом сообщает ФФУ.

Вместо Ярослава Ракицкого в сборную приехал защитник ровенского Вереса (аренда из Динамо - Прим. Ред.) Павел Лукьянчук. Для него это уже второй вызов в главную команду страны.

Сегодня, 25 мая, к команде должен присоединиться и полузащитник Боруссии Андрей Ярмоленко, который возвращается из турне "шмелей" по США.

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