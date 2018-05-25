Основной владелец компании "Русал" Олег Дерипаска и группа топ-менеджеров подали заявления о выходе из совета директоров. Напомним, что в США требовали именно этого, обещая снять санкции с компании.

В самой компании заявили, что Дерипаска подал в отставку для защиты интересов акционеров в связи с санкциями США. Об этом передает РИА Новости.

Неделей ранее, 18 мая, компания En+ Group сообщила о выходе Дерипаски из ее совета директоров. Его отставка связана с "планом Баркера", подразумевающим снятие санкций с компании путем прекращения контроля бизнесмена над En+.

Позавчера, 23 мая ушла в отставку генеральный директор "Русала" Александра Бурико. Исполняющим обязанности главы компании назначили Евгения Никитина.

Также заявления об отставке подали семь членов совета директоров, номинированных En+ Олега Дерипаски: неисполнительные директора Максим Соков, Дмитрий Афанасьев, Гульжан Молдажанова, Ольга Машковская, Екатерина Никитина и исполнительные директора Зигфрид Вольф и Владислав Соловьев, президент "Русала". Это решение вступает в силу 28 июня.

Ранее "Страна" сообщала, что под украинские санкции попал Олег Дерипаска и еще шесть российских олигархов.