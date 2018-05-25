Минск и красные линии. Путин и Макрон поговорили об Украине
Вчера, 24 мая, президент России Владимир Путин провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который прибыл в Петербург на международный экономический форум. Главы государств обсудили ситуацию в Украине.
Об этом сообщает "РИА Новости".
"Коснулись и конфликта на юго-востоке Украины. Акцентировали важность неукоснительного выполнения минских соглашений для обеспечения устойчивого всеобъемлющего решения внутриукраинского кризиса", - сказал Путин по завершению переговоров.
Президент Франции заявил, что Парижу и Москве необходимо сообща работать над обеспечением коллективной безопасности.
"Я считаю, что мы должны совместно работать над принципом коллективной безопасности, что мы должны защищать наши ценности, должны защищать суверенитет наших народов", - заявил президент Франции.
Он также отметил, что в ряде случаев Франция "может действовать в тех ситуациях, когда некоторые "красные линии" уже пересечены".
Ранее "Страна" сообщала, что Макрон обратился к Путину на "ты" и предложил найти решение по Украине.