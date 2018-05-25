Вчера, 24 мая, президент России Владимир Путин провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который прибыл в Петербург на международный экономический форум. Главы государств обсудили ситуацию в Украине.

Об этом сообщает "РИА Новости".

"Коснулись и конфликта на юго-востоке Украины. Акцентировали важность неукоснительного выполнения минских соглашений для обеспечения устойчивого всеобъемлющего решения внутриукраинского кризиса", - сказал Путин по завершению переговоров.

Президент Франции заявил, что Парижу и Москве необходимо сообща работать над обеспечением коллективной безопасности.

"Я считаю, что мы должны совместно работать над принципом коллективной безопасности, что мы должны защищать наши ценности, должны защищать суверенитет наших народов", - заявил президент Франции.

Он также отметил, что в ряде случаев Франция "может действовать в тех ситуациях, когда некоторые "красные линии" уже пересечены".

Ранее "Страна" сообщала, что Макрон обратился к Путину на "ты" и предложил найти решение по Украине.