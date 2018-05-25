Вчера, 24 мая, в Киеве произошел вопиющий инцидент. Группа разъяренных хулиганов в балаклавах совершила дерзкое нападение на болельщиков английского Ливерпуля, которые прилетели в столицу на финал Лиги чемпионов.

Об этом сообщает английская The Daily Mirror.

Фото: mirror.co.uk

Нападавших было около 20 человек в масках. Они напали на англичан, которые обедали в киевском ресторане Rooster, расположенном рядом с НСК "Олимпийский".

Видео: mirror.co.uk

Нападавшие устроили самый настоящий штурм заведения. Они швыряли в английских фанатов столы и стулья. После атаки несколько болельщиков Ливерпуля получили порезы головы и шеи.

"Мы просто обедали и разговоаривали о своих делах, когда произошло нападение. Я приехал сюда вовсе не для этого, а чтобы посмотреть футбол. Мы приехали в Киев буквально 4 часа назад и уже подверглись нападению, это было ужасно", - заявил один из пострадавших болельщиков.

На месте ЧП полиция задержала двух человек из группы, совершившей нападение.

Ранее "Страна" сообщала, что как Киев подготовился к финалу Лиги чемпионов.