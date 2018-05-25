Американский кинопродюсер Харви Вайнштейн, которого обвинили в сексуальных домогательствах многие знаменитые актрисы, может сдаться полиции. Об этом передает The New York Times со ссылкой на собственые источники.

Скандальному продюсеру будут предъявлены обвинения как минимум в одном эпизоде изнасилования - певица Люсия Эванс заявила, что в 2004 году Вайнштейн принудил ее к оральному сексу.

Жена Харви Вайнштейна, дизайнер Джорджина Чампан, в свою очередь рассказала, что ей ничего не было известно о его двойной жизни и о его многочисленных адюльтерах.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что прокурор, расследующий дело Вайнштейна, попался на избиении женщин и ушел в отставку.

Также мы рассказывали, что Сальма Хайек рассказала, как именно Харви Ванштейн ее домогался .