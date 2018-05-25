Предлогом для отмены администрацией Белого дома встречи Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном назвали реакцию северокорейской стороны на заявление вице-президента США Майка Пенса о возможности "ливийского варианта" смены власти в КНДР.

Об этом передает Reuters со ссылкой на заявление неназванного чиновника Белого дома.

Отмечается, что Пенс в эфире телеканала Fox News допустил, что отношения между США и КНДР могут развиваться по "ливийской модели", если компромисс в вопросе ядерного разоружения Пхеньяна не будет найден.

Заместитель министра иностранных дел КНДР, в свою очередь, назвал заявление Пенса "глупым", и предложил "проводить либо саммит, либо демонстрацию ядерных сил". После этой реакции в Белом доме состоялось совещание, на котором высокопоставленные лица решили отменить встречу.

Еще один чиновник в администрации Трампа рассказал, что причиной отмены саммита стала фактическая угроза ядерного конфликта со стороны Пхеньяна.

"Северные корейцы буквально угрожали ядерной войной в заявлении, обнародованном минувшей ночью. Ни один саммит не может быть успешным в таких обстоятельствах", – отметил он.

В Белом доме все же допускают возможность переговоров с КНДР, но указывают, что для этого она должна, как минимум, изменить свою риторику.

Как сообщала "Страна", Северная Корея демонтировала ядерный полигон.

Таким образом власти КНДР продемонстрировали приверженность договоренностям межкорейского саммита о ликвидации своего ядерного потенциала – и показательно взорвать этот полигон.

Накануне к журналистам из Китая, России, Британии и США присоединились 8 коллег из южнокорейских изданий и телекомпаний. Пхеньян до последнего момента тянул с одобрением их приезда. Допуск на свой стратегический объект репортеров из Южной Кореи, с которой Северная технически по-прежнему в состоянии войны, с точки зрения Пхеньяна, подчеркивает искренность его намерений избавить Корейский полуостров от ядерного оружия.

Напомним, что Северная Корея грозила отказом от долгожданных переговоров на высшем уровне с США из-за новых провокационных военных учений Вашингтона и Южной Кореи.