Примерно 1000 болельщиков английского футбольного клуба "Ливерпуль" предварительно отменили рейсы в Киев на финал Лиги Чемпионов из-за того, что международный аэропорт "Борисполь" не смог выделить время для их посадки.

Об этом сообщает Sky News.

В Киев должны были лететь три самолета, однако их рейсы отменили.

В футбольном клубе "Ливерпуль" считают, что проблема возникла в результате спора между турфирмой и представителями аэропорта из-за размеров самолетов.

"С глубоким сочувствием нам пришлось отменить три рейса в Киев. Из-за большого количества рейсов в Киев, аэропорт "Борисполь" не смог выделить время для самолетов", - говорится в заявлении турфирмы World Choice Sports.

В компании добавили, что "исчерпали все возможности, чтобы попытаться получить время для посадки самолетов".

"Мы получили посадочные слоты от аэропортов Ливерпуля и Манчестера и мы подали заявки на слоты в правильном порядке и сроками Киеву. Еще раз подтверждаем, что это проблема у Киева", - отметили в туроператора.

В то же время в футбольном клубе заверили, что продолжают пытаться решить эту проблему.

"Футбольный клуб "Ливерпуль" продолжает работать со всеми заинтересованными сторонами в Великобритании и Украине, пытаясь разрешить ситуацию, которая оставила около тысячи поклонников, без полетов в Киев на финал Лиги чемпионов", - говорится в заявлении.

Кроме того, мэр Ливерпуля Джо Андерсон заявил, что непосредственно сотрудничает с киевским городским головой Виталием Кличко, чтобы решить эту проблему.

"Спасибо за вашу помощь и поддержку. Сейчас близки к решению, больше деталей будут позже", - написал он в Twitter.

Фото: twitter.com/mayor_anderson

Позже Андерсон сообщил, что "Кличко помог провести переговоры с директором "Борисполя" и забронировать два часовых слота".

"Что произойдет дальше, зависит от этой компании, надеюсь, она сможет все решить", - написал он.

Фото: twitter.com/mayor_anderson

Как сообщала "Страна", перед финалом Лиги чемпионов в Киеве споет британская поп - звезда, собравшая миллиард просмотров на Youtube.

Ее альбом альбом разошелся тиражом более 2,2 миллиона копий, а продажи синглов достигли 17 миллионов.

Напомним, что драма в финале женской Лиги чемпионов в Киеве принесла победу футболисткам из Франции.