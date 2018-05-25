Национальный совет по безопасности на транспорте США опубликовал предварительный отчет о дорожно-транспортном происшествии, в котором беспилотный автомобиль Uber сбил пешехода насмерть.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты пришли к выводу, что датчики автомобиля обнаружили пешехода за шесть секунд до столкновения, за 1,3 секунды до столкновения алгоритм принял решение об экстренном торможении, но эта система была отключена инженерами компании, а водитель-испытатель нажал на педаль тормоза уже после столкновения.

Дорожно-транспортное происшествие с участием беспилотного автомобиля Uber произошло в городе Темпе штата Аризона 19 марта 2018 года. Автомобиль передвигался в автономном режиме с водителем-испытателем за рулем и сбил 49-летнюю Элейн Херцберг (Elaine Herzberg), которая позднее скончалась в больнице от полученных травм.

Через некоторое время после произошедшего издание The Information сообщило со ссылкой на источники в компании, что автомобиль все-таки обнаружил пешехода до столкновения, но не начал торможение. Теперь Национальный совет по безопасности на транспорте США опубликовал предварительное расследование, подтверждающее эти данные, а также проясняющее другие подробности случившегося.

Согласно отчету, женщина переходила дорогу в неположенном месте, в 110 метрах от ближайшего пешеходного перехода. Беспилотный автомобиль, двигавшийся по дороге, был оснащен фронтальными и боковыми камерами, радарами и лидарами, которые, как и другие элементы автомобиля, работали штатно, согласно данным с бортового компьютера. Непосредственно перед аварией автомобиль двигался со скоростью 69 километров в час.

Первыми пешехода обнаружили лидар и радар, это произошло за шесть секунд до столкновения. Изначально автомобиль классифицировал ее как неопознанный объект, затем как автомобиль, а после как велосипед (пешеход переходила дорогу, толкая рядом с собой велосипед с пластиковыми пакетами).

За 1,3 секунды до столкновения алгоритмы беспилотного автомобиля приняли решение, что необходимо экстренное торможение, но штатная система экстренного торможения была отключена инженерами компании для того, чтобы при передвижении в автономном режиме "снизить непредсказуемость поведения автомобиля". Также в отчете отмечается, что беспилотный автомобиль полагается на контроль ситуации со стороны водителя и система не уведомляет водителя о необходимости вмешательства.

Водитель вмешался в работу автомобиля менее чем за секунду до столкновения, взявшись за руль, а тормозить начал менее через секунду после столкновения. Во время столкновения скорость автомобиля составляла 63 километра в час. Перед этим водитель-испытатель смотрел не на дорогу, а вниз, но он заявил, что он отслеживал показания системы, выводимые на приборную панель. Также в отчете содержатся данные токсикологической экспертизы, согласно которым в крови пешехода обнаружили следы метамфетамина и марихуаны.

Данные отчета отвечают на некоторые вопросы специалистов в области беспилотных автомобилей, появившиеся после публикации записи с видеорегистратора автомобиля. Часть специалистов удивилась, что автомобиль, оснащенный таким количеством высокоточных датчиков не начал тормозить до самого столкновения.

Некоторые из них утверждали, что для обнаружения пешехода было достаточно даже данных с камер.

Например, инженеры из подразделения Intel Mobileye, занимающееся разработкой систем компьютерного зрения для беспилотных автомобилей, применилик записи свои алгоритмы, которые смогли обнаружить пешехода за секунду до столкновения.

Место аварии и схема движения автомобиля и пешехода Фото: NTSB

Схема движения автомобиля за 1,3 секунды до столкновения. Желтыми полосами показано расстояние до объектов, фото: NTSB

Видео: nplus1.ru

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