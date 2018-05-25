В среду, 25 мая около 22:40 в Киеве на ул. Героев Сталинграда (около дома №22) произошло ДТП с мотоциклом.

Об этом сообщает КиевОперативный.

По информации от очевидцев, авария произошла из-за того, что водитель Mercedes решила повернуть направо во дворы со второго ряда, а в правом ряду в это время двигался мотоциклист на Ducati.

К счастью, мотоциклист отделался относительно несерьезными травмами, ему сумели оказать помощь на месте. Оформляет аварию патруль полиции.

Видео: youtube.com/Kyiv Operativ

Как сообщала "Страна", под Запорожьем после столкновения вспыхнули грузовик и легковушка. Один человек погиб.

Напомним, что в Киеве Lanos влетел в строительный котлован.