В четверг, вечером 24 мая на ул. Сегедской в Одессе неизвестные напали на бывшего главу одесского "Правого сектора", утверждает сам радикал Сергей Стерненко в трансляции на Facebook.

Стерненко утверждает, что получил ножевое ранение, ему оказали помощь медики "скорой помощи". Еще один человек, предположительно нападавший, лежит на земле без признаков жизни.

Если верить Стерненко, то можно сделать вывод, что напали на него двое неизвестных с холодным оружием, он оборонялся и в результате зарезал одного человека.

Официальных комментариев полиции о данной ситуации пока нет. На место выехал корреспондент "Страны".

Как сообщалось, 1 мая неизвестные уже устраивали покушение на Стерненко. Неизвестный мужчина выстрелил в него из пистолета травматического действия. Пуля попала радикалу в область шеи сзади. Несмотря на ранение, Стерненко смог сам задержать стрелявшего.

Полиция по данному факту начала уголовное производство по ч.1 ст.15, ч.1 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Всего в результате оперативно-следственных действий были задержаны два человека.

Видео: facebook.com/sternenko

Как сообщала "Страна", после нападения на Стерненко в Одессе полиция задержала двух мужчин.

Начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин сообщил, что первого задержали недалеко от места совершения преступления, второго только то – по ориентировке.

Напомним, что глава Одесской области внес залог 600 тыс гривен за радикала Стерненко.