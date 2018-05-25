ООО "АК "Киевводоканал" заявил о наличии в его распоряжении приборов, фиксирующих намагниченность квартирных счетчиков. В компании также попросили жильцов многоэтажных домов сообщать о недобросовестных фактах использования магнитов.

Об этом сообщается на сайте компании.

"Прибор определяет энергию магнитного поля (индуктивность). Если счетчик был подвержен влиянию, прибор это зафиксирует, даже если абонент предусмотрительно убрал магнит из прибора учета", - объяснил принцип работы прибора начальник Управления по контролю за водопотреблением и водоотводом Александр Ратушняк.

Кроме того, компания использует антимагнитные пломбы, которые наклеиваются на счетчики. Во время действия магнита пломба изменяет свою форму, таким образом, фиксируя неправомерное вмешательство в работу счетчика. Антимагнитные пломбы устанавливаются в квартирах и нежилых помещениях (аптеки, кафе, банки и пр.), если есть обращение жильцов о подозрении использования магнитов.

При этом в "Киевводоканале" призвали жильцов многоэтажных домов сообщать о фактах использования магнитов. Из-за использования магнитов и неуплаты в полном объеме за употребленную воду одними жильцами дома, другие вынуждены за воду переплачивать.

"Довольно часто встречается разница между показателями домового счетчика и суммой счетчиков всех помещений дома (квартирных и счетчиков нежилых помещений). Одна из причин такой разницы - использование недобросовестными абонентами магнитов для подделки показателей своих приборов учета.

В соответствии с Законом Украины "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжении", весь объем воды, который попал в дом, должен быть оплачен его жильцами.

Киевводоканал несет ответственность исключительно за воду, которая доходит до дома. Как только вода попадает в дом - она становится зоной ответственности жильцами дома. Таким образом, все жители заинтересованы в корректной работе домового счетчика, всех квартирных счетчиков, отсутствии потерь воды и уплате, в полном объеме каждым потребителем за употребленные услуги", - отметили в Киевводоканале.

Как сообщала "Страна", киевлянам пришли "космические" платежки за отопление, которое отключили месяц назад.

В апрельских расчетах некоторым киевлянам нужно заплатить за холодные батареи даже больше, чем за март, когда отопление действительно было. Людям пришли платежки, где указана сумма от 50 до 1300 гривен.

Напомним, что изменится с 1 июня в Украине: цены, тарифы, коммуналка.