Национальный банк Украины разрешил работающим в Украине под санкциями российским государственным банкам провести докапитализацию своих дочерних структур. К ним относятся "Сбербанк", "Проминвестбанк", "ВТБ Банк" и "БМ Банк".

Об этом сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление №55.

Регулятор привел свои требования в соответствие с решением Совета нацбезопасности и обороны Украины от 2 мая относительно обновленного перечня санкций, введенного в действие указом президента от 14 мая.

"Это позволит избежать признания подсанкционных украинских дочерних банков неплатежеспособными из-за недостаточности капитала, ведь такая ситуация может привести к дополнительной нагрузке на Фонд гарантирования вкладов физических лиц и бюджет Украины", - отмечается в сообщении.

Кроме того, Национальный банк продлил действие механизма реализации санкций СНБО банками, небанковскими учреждениями, национальным оператором почтовой связи и платежными организациями.

В Украине работают четыре дочерние структуры российских государственных банков - "Сбербанк", "Проминвестбанк", "ВТБ Банк" и "БМ Банк". С марта 2017 года по решению Совета нацбезопасности и обороны в отношении этих банков действуют санкции, запрещающие вывод капитала за пределы Украины.

В четверг, 24 мая 2018 на сайте президента опубликован обновленный санкционный список в соответствии с решением Совета нацбезопасности и обороны из 1748 физических и 756 юридических лиц. Санкции относительно российских материнских структур "Сбербанка", "Проминвестбанка", "ВТБ Банка" и "БМ Банка" в этом перечне остались неизменными, при этом действие санкций продлевается до трех лет.

Как сообщала "Страна", Сбербанк России "вольет" в украинскую дочку 8,3 млрд гривен.

Дочерний банк российского государственного "Сбербанка" в Украине работает на рынке страны с 2001 года и является одним из крупнейших финучреждений по объему активов. В 2017 году банк получил 132 миллиона гривен прибыли.

Напомним, что повлияет на курс доллара в Украине на этой неделе.