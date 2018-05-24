Гуманитарная ситуация на востоке Украины, особенно возле зон боевых действий на Донбассе, усложняется в течение длительного времени и сейчас требует немедленного решения.

Об этом заявил во время телефонной пресс-конференции в четверг специальный представитель Госдепартамента США Курт Волкер, сообщает Укринформ.

"Вы можете увидеть ухудшение гуманитарной ситуации в течение длительного времени", - заметил представитель американского внешнеполитического ведомства.

В качестве примера он привел вывод из строя и невозможность надлежащей работы местной инфраструктуры, в том числе подачи электроэнергии, тепло- и водоснабжения, а также средств коммуникации. Кроме того, по его словам, остаются ограниченными возможности людей для передвижения.

Особенно это чувствуется в частном секторе около линии разграничения. Кроме того, по его словам, опасной остается ситуация с питьевой водой из-за повреждения узлов этой инфраструктуры, а также затопление шахт, в том числе радиоактивно загрязненных.

Волкер также обратил внимание на риск для жизни людей, проживающих в районах боевых действий и страдающих от постоянных обстрелов, в том числе, прицельного снайперского огня.

"Следовательно, это активный конфликт, я бы сказал, горячая война. И это требует огромной гуманитарной поддержки, которая не может игнорироваться", - подчеркнул высокопоставленный американский дипломат.

По его словам, "это действительно требует рассмотрения в срочном порядке".

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