Депутат Европарламента от Германии Ребекка Хармс подчеркивает важность дальнейших шагов по борьбе с коррупцией в Украине, указывая, что от этого во многом зависит дальнейшая финансовая поддержка страны.

Об этом она заявила накануне голосования в парламенте по вопросу создания суда, сообщили корреспонденту Укринформа в ФРГ в офисе немецкого депутата.

"Предстоящее голосование в Верховной Раде по созданию специализированного Антикоррупционного суда является очень важным шагом в процессе украинских реформ. Выполнение рекомендаций Венецианской комиссии, особенно в отношении юрисдикции суда и процесса выбора судей, не только имеет решающее значение, но и является одной из предпосылок для дальнейшей международной и европейской финансовой поддержки Украины", - заявила Хармс.

Она также в очередной раз выразила надежду, что украинские парламентарии отменят, наконец, обязательства по электронному декларированию для неправительственных организаций и занятых в сфере борьбы с коррупцией активистов, а также примут решение о "политически сбалансированной Центральной избирательной комиссии".

Все эти шаги, по словам Хармс, означали бы значительный прогресс в борьбе против коррупции, а также приблизили бы Украину к справедливым выборам в 2019 году.

Она надеется, что именно такой результат станет итогом многих продуктивных дискуссий украинских депутатов и европейских парламентариев.

Как сообщала "Страна", G7 призвали Украину создать Антикоррупционный суд с учетом замечаний Венецианской комиссии.

Ранее Госдеп США призвал Украину создать Антикоррупционный суд и поднять тарифы на газ.

Также и МВФ заяивил, что Украина должна срочно создать Антикоррупционный суд.