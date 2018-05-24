Хоккейный клуб "Белый Барс" первым подал заявку на участие в новом сезоне чемпионате Украинской хоккейной лиги (УХЛ).

Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Прием заявок от команд продлится до 31 мая – клубам необходимо направить в Лигу гарантийное письмо по установленной Лигой форме с намерением об участии, после чего подписать договор на участие в чемпионате, а также выполнить другие необходимые финансовые и технические условия.

Предстоящий сезон станет третьим для Украинской хоккейной лиги. В первом сезоне 2016-2017 чемпионом стал "Донбасс", серебряным призёром – ХК "Кременчук", а бронза досталась "Кривбассу".

В сезоне 17/18 золотые медали вновь достались донецкому клубу, серебро – "горожанам", а обладателями бронзовых медалей первенства стали "Белый Барс" и МХК "Динамо".

Как сообщала "Страна", принципиальный поединок Украинской хоккейной лиги в Кременчуге завершился сухой победой "Барсов".

Два лидера текущего чемпионата начали принципиальный поединок с активных атак, однако нули на табло держались вплоть до середины первого периода.

Напомним турнирную таблицу и положение команд по итогам регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги 2017\2018.