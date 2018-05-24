Народный депутат из фракции БПП, один из наиболее приближённых к президенту Петру Порошенко политиков, Александр Грановский сфотографировался около офиса ФБР и поместил фото в Facebook.

Фото появилось 19 мая, то есть буквально за несколько дней до выхода скандальной статьи ВВС о Трампе и Порошенко, где журналисты британской корпорации со ссылкой на некие источники в окружении украинского президента сообщили, что личный адвокат Дональда Трампа получил секретный платеж в размере не менее 400 000 долларов (300 000 фунтов стерлингов) для организации переговоров между президентом Украины и президентом Трампом. Фамилии этих источников до сих пор не названы.

Фото: facebook.com

Народный депутат Александр Грановский считается "смотрящим" от Администрации президента за судами и за правоохранительными органами, выполняющим в этой сфере различные специфические поручения Петра Порошенко и его близкого соратника Игоря Кононенко.