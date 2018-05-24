Гостьи из Франции забили сразу четыре мяча в дополнительное время и добыли волевую победу в финале главного женского футбольного турнира Старого Света, которая стала третьей подряд.

Женская футбольная команда французского "Лиона" стала 5-кратным победителем женской Лиги чемпионов УЕФА, выиграв в Киеве со счетом 4:1 у немецкого "Вольфсбурга".

Решающий матч прошел в четверг на стадионе "Динамо" им. В.Лобановского в столице Украины.

Основное время матча завершилось без забитых мячей главные события решающей в женском футболе встречи развернулись уже в дополнительное время.

На 93-й минуте дополнительного времени немецкие футболистки вышли вперед а ещё через три минуты "Вольфсбург" остался в меньшинстве после удаления игрока за вторую жёлтую карточку.

После этого футболистки "Лиона" на 98-й минуте сравняли счет, на 99-й минуте вышли вперед, а на 103-й и 116-й минутах закрепили свой успех.

"Лион" выиграл женский финал ЛЧ в третий раз подряд. В 2016 году француженки обыграли в финале в серии пенальти как раз "Вольфсбург". А в 2013 году в финале между этими командами сильнее были немецкие футболистки.

"Лион" обошел по числу побед в женской Лиги чемпионов немецкий "Франкфурт", который побеждал в турнире 4 раза. "Вольфсбург" побеждал в финалах 2 раза. Столько же побед у шведского "Умео" и немецкого "Турбине".

Ранее "Страна" сообщала, что опубликованы фото документов, по которым можно бесплатно ездить в метро Киева целую неделю до финала Лиги чемпионов, а также о том, что полиция обещает сопровождать футбольных болельщиков от аэропорта до гостиниц Киева.