Названы самые опасные занятия для туристов, которые чаще всего приводят к их смерти
Совершенно разными могут быть причины, по которым туристы гибнут за рубежом: от убийств до кокоса, который свалился на голову.
В издании South China Morning Post собрали самые распространенные причины смерти среди туристов.
- Дорожно-транспортные происшествия. В некоторых странах, таких как Таиланд, самым удобным способом передвижения являются мотоциклы и скутеры. К тому же местные правила безопасности не обязывают надевать шлемы. Свою роль отыгрывает и незнание туристами местных дорог.
- Наркотики. Не всегда смерть от наркотиков наступает из-за того, что турист захотел попробовать что-то "экзотическое". Бывают ситуации, когда местные жители подсыпают отдыхающим наркотики в еду или напитки, чтобы завладеть их деньгами и ценными вещами.
- Водоем. Туристы просто тонут в водоемах или бассейнах. Часто туристы не рассчитывают свои силы во время водных активностей. Утопление является основной причиной смерти среди туристов на Гавайях.
- Алкоголь. В состоянии опьянения отдыхающие часто становятся смелее и делают опасные вещи. Например, в Испании трое туристов погибли, пытаясь прыгнуть с балкона гостиничного номера в бассейн.
- Животные. По статистике, только в Индии в среднем 45 тысяч человек умирают ежегодно от змеиных укусов и около 20 тысяч от укусов бешеных собак. Из-за малярийных комаров умирают около 445 тысяч человек ежегодно, хотя процент туристов среди них небольшой.
- Селфи. Часто ради эффектного фото туристы делают опасные для жизни вещи. Например, в Индии мужчину убил медведь, когда тот хотел сделать селфи с животным.
Ранее "Страна" сообщала, что в центре Львова от инфаркта умер турист из Польши, а также о том, что украинский турист погиб в Греции при столкновении катера с яхтой.
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