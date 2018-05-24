Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл на встречу с президентом России Владимиром Путиным и предложил найти решение по Украине.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в России, об этом он сказал перед началом французско-российских переговоров в Санкт-Петербурге.

Обращаясь к Путину, Макрон сказал: "Спасибо, дорогой президент, дорогой Владимир! Спасибо также тебе и твоей делегации за то, что вы нас решили принять здесь, в Санкт-Петербурге".

Он напомнил, что уже год прошел после начала интенсивного обмена "на нашем уровне" между Францией и Россией в Версале. "Прошёл год, и я решил осенью прошлого года принять твоё предложение приехать сюда, в Санкт-Петербург, сегодня я этому очень рад", - добавил он.

"Вне наших двусторонних отношений, думаю, сегодня настал такой момент, когда мы, две страны, у которых особый статус, поскольку мы являемся постоянными членами Совета Безопасности ООН, поскольку у нас очень крепкие, глубокие исторические связи, у нас очень крепкие связи в сфере международной политики, считаю, что благодаря этому мы можем найти решения и работать сообща по всем направлениям, будь то Украина, Ближний Восток, Иран, Сирия, будь то, как мы представляем себе, многосторонний подход к международной политике", - сказал Макрон.

По его словам, стороны могут "работать сообща и консолидировать силы для нахождения совместных инициатив".

В свою очередь, Путин выбрал более официальную манеру общения.

"Уважаемый господин президент! Уважаемые коллеги! Позвольте всех поприветствовать в Петербурге. Хочу вас поблагодарить за то, что вы приняли наше предложение и приехали для участия в Петербургском форуме. Мы используем эту возможность, чтобы полноформатно поговорить и о российско-французских отношениях", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что намерен говорить с Макроном "о ключевых международных вопросах, в решении которых заинтересованы как Франция, так и Россия". По итогам консультаций запланировано подписание совместных документов, направленных на развитие российско-французского сотрудничества, и пресс-конференция.

Как сообщала "Страна", при встрече Трамп назвал Макрона "особенным другом" и стряхнул с его пиджака перхоть.

Кроме того, Трамп дважды поцеловал Макрона во время встречи в Белом доме