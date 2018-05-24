В Черкассах произошла стрельба в офисе общественной организации ВО "Черкащана", в ходе перестрелки погиб депутат областного совета, еще один человек получил ранение и был госпитализирован, сообщает телеканал "112 Украина".

По информации местного издания "Прочерк", около 18:00 четверга в полицию поступил вызов о том, что в здании на ул.Крещатик, 221, находится мужчина с двумя гранатами и пистолетом. Злоумышленник заперся в одном из помещений.

Патрульные, которые прибыли на место происшествия, перекрыли движение по ул.Крещатик, затем состоялся штурм помещения офиса, во время которого был ранен один человек, личность которого устанавливается.

В ходе перестрелки погиб депутат Черкасского областного совета (фракция "Батькивщина"), бывший заместитель мэра г.Черкассы Сергей Гура.

По информации телеканала, раненый мужчина является руководителем организации ВО "Черкащана", его забрала в больницу "скорая помощь".

По предварительным данным полиции, нападавший работал в ВО "Черкащана" водителем. Сейчас на месте работают полицейские, следственно-оперативная группа, работники ГосЧС. Обстоятельства происшествия выясняются.

У агентства пока нет подтверждения информации со стороны правоохранительных органов.

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