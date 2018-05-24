Специальный представитель Госдепартамента США по вопросу Украины Курт Волкер считает, что запуск газопровода "Северный поток-2" поставит Украину в уязвимое политическое положение.

"Запуск "Северного потока-2" устранит необходимость транзита через Украину и поставит ее в более уязвимое политическое положение", - сказал он во время телефонного брифинга в Брюсселе в четверг, передает "Интерфакс - Украина"

Волкер добавил, что такой проект позволит России напрямую поставлять газ в Европу в обход Украины и подчеркнул, что поток - политический проект.

Как сообщала "Страна", Помпео собирается отвязать Европу от России, свернув "Северный поток-2".

Раннее Порошенко заявил, что "Северный поток-2" приведет к распаду Европы.

Мы писали, что Порошенко рассказал немцам, что "Северный поток-2" - это "политическая взятка" за лояльность России.