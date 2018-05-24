В Министерстве юстиции США начали уголовное расследование с целью подтвердить или опровергнуть наличие манипуляций курсом биткойна и других криптовалют со стороны трейдеров.

Об этом передает агентство Bloomberg со ссылкой на несколько источников.

Цена биткойна упала ниже психологически важной отметки $8000 после публикации новости о таком расследовании, отмечает MarketWatch.

По данным источников, расследование сосредоточено на использовании противозаконных практик, которые могут оказывать влияние на котировки. В их число входит, например, наводнение рынка ненастоящими заявками для того, чтобы подтолкнуть других трейдеров к покупке или продаже криптовалюты.

Сотрудники Минюста сотрудничают в этом деле с представителями Комиссии по фьючерсной торговле сырьевыми товарами (CFTC), которая является финансовым регулятором рынка деривативов на биткойн.

Представители обоих ведомств отказались от комментариев.

Соответствующий "уровень надзора пока не пришел на рынок биткойнов", полагает партнер Buckley Sandler Том Споркин, который ранее работал в Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США. В этом отличие криптовалютного рынка, поскольку "SEC бдительно относится к рынку акций США, где существует прецедентное право против манипулирования рынком", цитирует слова эксперта MarketWatch.

Курс биткойна опустился в ходе торгов в четверг на 0,9% - до $7510,73, по данным CoinDesk. Цена Ether снизилась на 0,7%, Bitcoin Cash - на 1,2%.

Июньские фьючерсные контракты на биткойн в ходе электронных торгов на CBOE подешевели на 1,9% - до $7500. Цена майских фьючерсов на CME снизилась на 1,4% - до $7485.

Как сообщала "Страна", уже добыто 17 из 21 миллиона биткоинов. Каждый биткоин-блок генерирует 12,5 новых биткоинов, всего же каждый день создается около 1 800 новых "монет".

Отметим, что экс-глава Goldman Sachs верит в блокчейн, но не верит в биткоин.