Использование антибиотиков на фермах - довольно распространенная практика. Животные получают антибиотики не только для лечения инфекций, но и для их профилактики, а также улучшения роста.

Поэтому антибиотики могут присутствовать в мясе, которое мы покупаем. Об этом на своей странице в Facebook сообщила и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.

По ее словам, если антибиотиков больше нормы, они нарушают кишечную микрофлору или вызывают аллергии, но это очень маловероятно. Ведь обычно антибиотики выводятся из организма животного с мочой.

На производствах введение антибиотиков должны прекратить за несколько дней до забоя, и тогда их содержание в мясе минимизировано, объясняет и.о. министра здравоохранения.

"Обычно, когда мясо животного, употреблявшего антибиотики, поступает в продажу, там остаются уже остатки, или обломки этих препаратов. Большинство из них затем уничтожается во время термической обработки мяса - жарки, варки, приготовления в микроволновой печи и запекания. Поэтому угрозу прежде всего представляют не антибиотики в мясе, а устойчивые к ним бактерии, которые также там могут присутствовать. Такие бактерии не чувствительны к антибиотикам, а значит от болезней, которые они вызывают, вылечиться очень трудно", - пояснила Супрун.

По ее словам, к первопричинам формирования устойчивых бактерий относятся чрезмерное использование антибиотиков в животноводстве, использование в субтерапевтических дозах (когда дают "на всякий случай"), применение "человеческих" антибиотиков для животных и несоблюдение санитарных норм на фермах. Сейчас существуют бактерии с устойчивостью к антибиотикам, например, возбудители пневмонии и туберкулеза.

"Если тенденция с устойчивостью бактерий продолжит набирать обороты, вполне вероятно, что человечество вернется во времена, когда болезни, которые мы, казалось бы, уже побороли, вновь будут забирать миллионы жизней", - подчеркнула и.о. главы Минздрава.

Человек может заразиться устойчивыми к антибиотикам бактериями скорее из среды, а если из мяса, то в случае пищевого отравления, употребления недостаточно обработанной пищи или при контакте с сырым мясом.

Также Супрун дала советы, как защититься от пищевых устойчивых к антибиотикам инфекций:

готовьте мясо до полной готовности;

мойте руки после контакта с сырыми мясом, птицей или морепродуктами;

мойте также все кухонные принадлежности;

охлаждайте пищу до +4 градусов в течение 2-х часов после приготовления, летом - в течение одного часа; - отделяйте сырое мясо, яйца и рыбу от других продуктов;

используйте разные доски для продуктов, которые едят сырыми, и мяса и рыбы;

мойте руки после контакта с животными, вольерами животных и птиц или их фекалиями;

сообщайте о случаях кишечных инфекций вашему врачу.

Фото: facebook.com/ulanasuprun/

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