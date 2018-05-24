В Одессе на взятке в $25 тысяч задержали сотрудника полиции - начальника одного из отделов областного управления защиты экономики полиции Украины.

Об этом "Стране" сообщили источники в прокуратуре.

Официально полицейский еще не задержан - идут следственные действия у него на работе - в здании управления на улице Осипова.

Сами полицейские между собой называют этот отдел "миллионным" - стартовые "взносы" в него начинаются с миллиона гривен.

По информации источников "Страны", полицейского из УЗЭ задержали на $5 тысячах. Но общая сумма взятки, которую передавали частями, составляет 25 тысяч у.е.

Именно в эти минуты идут следственные действия.

Обыск и оформление УЗЭшника проводили сотрудники СБУ.

Как сообщала "Страна", двух запорожских чиновников поймали на взятке в 100 тысяч грн, при аресте один из них разбил машину полиции.

Указанные должностные лица, организов преступную группировку, отдали лагерь на побережье Азовского моря в пользование коммунальной собственности КП "Райселькоммунхоз".

Отметим, что советница министра Омеляна пожаловалась в полицию на слежку.