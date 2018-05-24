После трех дней топтаний на месте безналичный курс доллара пошел резво расти: 24 мая он прибавил 6,5 копеек, и закрепился в рамках 26,13-26,15 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Конечно, не самое большое подорожание, но дело в том, что это лишь его начало.

Оно стартовало после поступления на счета бизнеса крупнейшей за май порции возмещения по НДС - 5,3 млрд. грн. Госказначейство провело его после завершения основной фазы валютных торгов. Потому эффект был не очень значительным, и курс поднялся с ближе к закрытию межбанка.

"Торги начались со значений 26,10-26,12 грн/$, после этого цена снизилась до 26,08-26,10 грн/$, где рынок нащупал дно, и курс развернулся вверх. Торги завершились в области 26,13-26,15 грн/$", - уточнил ход событий начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк.

Экспортеры стали сокращать продажи "американца" из свободной части выручки, как только на них посыпались миллиарды гривны. Раньше (до выплаты) среагировали лишь те, кто заранее узнал о своих возмещениях.

В числе наиболее активных продавцов доллара в четверг называли Райффайзен Банк Аваль, Банк Пивденный, Приватбанк, ОТП Банк и Укрсоцбанк, многие казначеи отмечали крайне скромные продажи ПУМБа, который всегда был ключевым поставщиком межбанка. Из числа покупателей валюты выделяли Креди Агриколь Банк и ProCredit Bank. Кого сегодня не было на рынке - это Нацбанка, который не выкупал привычные $10 млн.

"На активность и курсовые тренды повлиял продолжающийся период возмещений НДС и связанный с ним рост гривневой ликвидности, который сдерживает экспортеров в продаже валюты и расширяет возможности банков по работе на рынке в своих интересах и по запросам клиентов. А также предстоящие удлиненные выходные, мотивирующие активнее проводить расчеты по валютным контрактам", - обобщил факторы директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

На цены в кассах утром все это не сильно повлияло. "Наличный рынок открылся котировками 25,99-26,03, к середине с оглядкой на межбанк они подросли до 26,01-26,05 грн./$", - уточнил Куринной. К вечеру банки продавали доллар людям уже в рамках 26,10-26,20 грн./$: УкрСиббанк, ПУМБ, Укэксимбанк, ОТП Банк, Приватбанк, Райффайзен Банк Аваль и многие другие.

Еще подорожает

Банкиры не сомневаются в дальнейшем росте валютного курса.

"Завтра ожидаем развития восходящего движения," - подтвердил Олег Ропяк. Подорожания ждут с самого старта межбанка, по двум причинам: экспортеры не будут выбрасывать в продажу на безналичный рынок свободную часть выручки, а у импортеров появится больше доллара, чтобы сделать свои приобретения. Валютный спрос вырастет синхронно с сокращением предложения.

"Думаю, в пятницу торговля будет начинаться в рамках 26,14-26,18 грн./$, и вполне может уйти к 26,20 грн./$. Особенно, если пройдет новая выплата Госказначейства в рамках возмещения НДС", - спрогнозировал Юрий Гриненко.

От чиновников рассчитывают получить еще 1-2 млрд. грн., и надеются их увидеть 25 и 29 мая.

Никаких иллюзий в отношении Нацбанка у казначеев нет - продаж доллара от него ждут. Надеются лишь на то, что он не будет также как сегодня скупать заявленные $10 млн.

Резкого роста активности на предпраздничных торгах не ожидается. Поскольку понедельник будет выходным днем не только в Украине, но и в Соединенных Штатах - долларовые платежи на контрагентов не пойдут. Там будет "День памяти", в который американцы чтят своих военнослужащих.

Как сообщала Страна, экспортеры и банкиры собираются толкнуть курс доллара вверх.

Мы писали, что бизнесу пока не удается резко взвинтить курс доллара. Но попытки продолжатся.