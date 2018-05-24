Администрация Белого дома начала давить на страны ЕС, чтобы склонить их к введению более жестких санкций против России.

Об этом сообщает Financial Times.

В Вашингтоне свою позицию обосновывают тем, что промедление союзников мешает усилиям США по пресечению шагов Москвы, "направленных на подрыв западных демократий".

В планах делегации Госдепа США на этой неделе (21-27 мая) - встреча со своими европейскими коллегами в Брюсселе и Лондоне. На ней должен быть поднят вопрос о новых антироссийских санкциях.

В Вашингтоне опасаются, что Россия может попытаться использовать раскол между США и Европой в вопросе иранской ядерной сделки и планов Вашингтона по введению тарифа на импорт европейской стали, алюминия, и прочих товаров из ЕС.

"Нам необходимо работать с нашими европейскими партнерами, чтобы предпринимать больше мер против российской пагубной активности и предотвратить использование Россией любых чувствительных вопросов в отношениях между Европой и Соединенными Штатами", – заявил журналистам американский чиновник.

В то же время, в материале отмечается, что европейская сторона, вероятно, не будет впечатлена переговорами из-за относительно низкого уровня делегации, которая включает в себя технических экспертов, но страдает от нехватки открытой поддержки со стороны госсекретаря США Майка Помпео.

Евросоюз, как утверждается, оказался расколот из-за вопроса введения более жестких санкций против России. Несколько европейских стран остались недовольны введенными в апреле санкциями США против российских олигархов, которые затронули, в том числе и их инвестиции.

Европейские дипломаты, тем временем, признали, что в ЕС не готовы следовать за более жестким подходом США к Москве, который предусматривает введение новых санкций.

Власти США ввели новые ограничительные меры против нескольких российских бизнесменов и подконтрольных им компаний, а также ряда высокопоставленных чиновников страны 6 апреля 2018.

Среди пострадавших – олигархи Олег Дерипаска, Владимир Богданов и Виктор Вексельберг. Так в санкционные списки попали восемь команий, связанных с Дерипаской, в том числе "Русал". Россиянам, оказавшимся в санкционных списках, запретили въезд в США, кроме того, активы на территории этой страны заморожены. В случае с компаниями, инвесторы должна избавиться от долговых бумаг и акций En+, "Русала" и группы "ГАЗ".

Кроме того, до 5 июня они должны прекратить любые соглашения и разорвать контракты с 12 компаниями, список которых опубликован на сайте Минфина США. В первый рабочий день после санкций, 9 апреля, акции российских компаний начали резко падать в цене. Акции "Русала" упали на бирже в Гонконге на 50%, компания предупредила о возможном техническом дефолте.

Кроме того, резко подешевели почти все российские компании, торгующиеся на бирже в Лондоне. Также обвалился индекс Московской биржи и рубль. Дешевели не только компании, попавшие под санкции, но и другие. В общей сложности по итогам понедельника более 50 российских бизнесменов потеряли совокупно почти $16 млрд.

Как сообщала "Страна", Белорусское пиво и настойки попали в санкционный список Украины.

Согласно опубликованным на сайте президента Украины спискам, для "Мира пива" вводится ограничение торговых операций сроком на три года, для "Мозырского спиртоводочного завода" - на один год.

Напомним, что против Иосифа Кобзона ввели новые санкции и лишили его всех украинских наград.