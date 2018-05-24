На большинстве заправок неподконтрольного Украине Донецка наблюдается нехватка бензина. На некоторых АЗС он есть, но к ним образовались большие очереди. Например, как на заправке в районе Мариупольской развилки.

"Стою на Ждановской развилке в очереди за бензином, только 95 по 51 рублей", пишет пользователь Telegram, который разместил фото.

Пользователи социальных сетей отмечают, что трудности с топливом наблюдаются с 20 чисел мая.

Фото: telegram.com

Как сообщала Страна по словам первого заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александра Хуга, на Донбассе обе стороны конфликта стянули танки и "Грады" к линии фронта. "В течение последних трех недель СММ ОБСЕ наблюдает по обе стороны линии фронта тяжелое оружие, количество которого увеличивается", - сказал Хуг.

Ранее проблемы с дизтопливом отмечались в апреле. "Проблемы начались с середины месяца. На Мирном дизтопливо окончательно закончилось к 17 апреля. Пришлось полгорода объездить, чтобы купить. Сегодня на большинстве заправок уже ДТ есть", - рассказывал дончанин Николай.