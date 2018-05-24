В ходе задержания девушки на автомобиле в Ржищеве Киевской области один из патрульных рискнул попробовать разбить боковое стекло автоматом, но оружие выпало и осталось в машине, упав на заднее сиденье.

Видео произошедшего опубликовали на Youtube.

Ранее стало известно, что патрульные полицейские применили огнестрельное оружие при задержании подозрительного автомобиля в Ржищеве Киевской области - девушка начала ездить вокруг копов, но не останавливалась.

Позже стало известно, что девушка за рулем ВАЗ-21099, которую со стрельбой вынуждены были останавливать патрульные полицейские, находилась в состоянии наркотического опьянения.

Видео: youtube.com/Українська правда

Как сообщала "Страна", киевлянин случайно нашел боевой схрон на Трухановом острове. Килограмм тротила и 1,5 тысячи патронов.

Напомним, что под Киевом полиция нашла склад боеприпасов в квартире у местного жителя.