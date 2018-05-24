Украинские пограничники в аэропорту "Киев" (Жуляны) не пустили в Украину семью граждан Ирана, после чего беременная женщина-иранка, вероятно, начала имитировать преждевременные роды, чтобы ее пропустили на территорию Украины, сообщи помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян интернет-изданию "Украинская правда".

"В "Киев" прилетела семья иранцев рейсом из Турции. Когда пограничники начали детально изучать обстоятельства визита данной семьи – поскольку Иран является страной миграционного риска – то оказалось, что цель поездки данных граждан не соответствует действительности", - сказал он.

Слободян объяснил, что иранцы не имели соответствующего финансового обеспечения, не могли объяснить, куда едут, и когда будут возвращаться, не имели ни обратных билетов, ни забронированного отеля.

"Все указывало на то, что они едут с целью остаться здесь нелегально. А учитывая то, что жена беременна на последних сроках, то, соответственно, хотят этого ребенка рожать здесь, для того чтобы легче было легализоваться на территории Украины", - сказал спикер Госпогранслужбы.

По его словам, когда было принято решение о непропуске данных граждан Ирана через границу, женщина, вероятно, начала имитировать якобы преждевременные роды, чтобы ее пропустили на территорию Украины.

"Конечно, пограничники не могли остаться в стороне, вызвали "скорую помощь", которая забрала женщину в больницу. Позже врачи позвонили и сказали, что угрозы преждевременных родов нет, воды не отходили, женщина чувствует себя хорошо. Поэтому решение о пересечении границы и пропуске граждан на территорию Украины будет приниматься в правовом поле", - сказал ОСлободян.

Он уточнил, что муж беременной и их ребенок остались в аэропорту.

По словам представителя Госпогранслужбы, если врачи подтвердят, что состояние женщины стабильное, ее вернут в аэропорт, и авиакомпания, которая ее привезла в Украину, за собственные средства вернет семью на родину.

В случае если женщина будет рожать или будет угроза для ее жизни или жизни ее ребенка, то она останется в больнице. Миграционные вопросы по ней будут решать позже. При этом ее сына и мужа смогут отправить домой.

Как сообщала "Страна", ранее в Украину не пустили экс-солистку "Ночных снайперов", которая прилетела в "Жуляны".

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