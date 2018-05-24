"Корейская оттепель", которая приковала к себе взгляды планеты, похоже, пока будет поставлена на паузу.

Сегодня Дональд Трамп отказался встречаться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ином. Историческая встреча, которой многие ждали, не состоится. Фондовые рынки после этого сообщения уже залихорадило.

Причиной срыва Трамп назвал "открытую враждебность" Пхеньяна в отношении Вашингтона. В то же время президент США заявил, что готов встретиться с северокорейским лидером в будущем.

"Эта упущенная возможность - действительно печальный момент в истории", - заявил Трамп. .

Процесс разрядки между КНДР, Южной Кореей и США забуксовал в последние недели. Несмотря на протесты Кима, южнокорейцы и американцы провели масштабные военные учения, которые в этом регионе испокон веку были направлены на отработку войны с северокорейским соседом.

Тем не менее, Пхеньян, как и обещал, закрыл свой ядерный полигон. Но, видно, дальше этого дело не пошло - стороны пока отказываются идти на более существенные уступки.

По всей вероятности, США и их союзников на юге не устраивает, что Север останется мощной военной силой на Корейском полуострове после гипотетического объединения. А Ким в свою очередь не торопится распускать свои вооруженные силы, опасаясь попытки "окончательного решения северокорейского вопроса".

Украинские обозреватели считают тему объединения Корей важной и для нашей страны, которая также находится в состоянии войны на собственной территории.

Кроме того тема уже стала поводом для шуток в Сети - блогеры иронизируют, что Трамп отказал Киму во встрече, потому что у того не оказалось 400 тысяч долларов. По аналогии со скандалом на тему встречи Порошенко и Трампа, за которую украинский президент якобы заплатил именно эту сумму.

"А знаете, почему Трамп не захотел встречаться с Ким Чен Ыном?

Потому что тот попросил скидку", - пишет журналист Алексей Романов.

"Трамп отказался встречаться с Ким Чен Ыном. У того не нашлось 400 тыс.$!", - вторит ему блогер Кирилл Молчанов.

Другие эксперты были более серьезны. Политолог Виталий Кулик назвал такие причины срыва встречи:

"Во-первых, Трамп и Ким по разному понимают смыслы будущего мирного соглашения и процесс денуклиаризации;

во-вторых, стороны еще не исчерпали свои аргументы в защиту "жестской линии";

в-третьих, против договора с Пхеньяном высказались основные "ястребы" в окружении Трампа и сони сделали максимум усилий, чтобы сорвать диалог (тот же Джон Болтон);

в-четвертых, Пхеньян и Вашингтон не смогли преодолеть недоверие друг к другу даже в мелочах".

"Ну вот, а так все хорошо начиналось. Нобелевская премия мира Трампу светила... Но корейцы все равно молодцы. Если Китай и США не будут мешать, они постепенно дойдут до воссоединения", - не теряет оптимизма международник Олег Волошин.

А вот политолог Дмитрий Корнейчук считает отмену встречи одним из признаков сбоя "Большой сделки" между Трампом и Путиным.

"Трамп отменил встречу с Ким Чен Ыном.

Тем самым - расписался в своей неспособности/ нежелании пока что выполнить обязательства перед Путиным в рамках "Большой сделки" по Украине (ввод миротворцев и выполнение "Минска").

Вот вам и "Большая сделка" без Тиллерсона. Впрочем, не будем спешить ее "хоронить". И следим дальше за шагами игроков...".